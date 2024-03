Reichlinger Kindergartenleitung: „Es herrscht eine gute Stimmung im Haus“

Karin Bruckmayer hat 2023 die Kitaleitung der Wurzberg-Oase in Reichling übernommen. Die 51-Jährige ist zufrieden, wie sich alles eingespielt hat und die Einrichtung funktioniert.

Seit Herbst leitet Karin Bruckmayer den Kindergarten Wurzberg-Oase in Reichling. In ihrer neuen Position sei sie bereits sehr gut angekommen. Was Bruckmayer an der Wurzberg-Oase besonders schätzt, sei die familiäre Atmosphäre – neben einem „einmaligen Garten“, einer „tollen Lage“ und einem „ganz engagierten Elternbeirat“, wie sie berichtet.

Kindergartenleiterin lebt bereits seit 20 Jahren in Reichling

Die 51-Jährige hat nicht nur die Leitung des Kindergartens mit elf Erzieherinnen, viele davon in Teilzeit, sondern leitet auch zusätzlich die Bärengruppe, eine der Regelgruppen mit Kindern zwischen drei und sechs Jahren. Bevor sie die Position in Reichling übernahm, arbeitete Bruckmayer in der Krippe in Stadl. „Ich habe mich sehr wohlgefühlt dort“, betont sie. Aber dennoch reizte sie die Aufgabe der Kindergartenleitung in ihrem Wohnort Reichling, wo sie mittlerweile seit 20 Jahren lebt.

Zumal die neue Leiterin den Reichlinger Kindergarten schon kannte: Denn dort war sie bereits zehn Jahre, von 2004 bis 2014, als Gruppenleiterin aktiv. „Ich habe den Großteil des Teams schon gekannt“, erzählt sie. Und auch die täglichen Abläufe in der Wurzberg-Oase waren nichts Neues für die Leiterin. Daran wolle sie auch nichts Wesentliches ändern, stattdessen setze sie auf Kontinuität: Der Kindergarten in Reichling habe immer schon einen guten Ruf gehabt, stellt sie fest und bemerkt: „Und so soll es auch bleiben.“

Nach der Kündigung der alten Leiterin sei mittlerweile Ruhe eingekehrt

Das Team arbeite hervorragend zusammen, sagt die neue Leiterin. Und auch an der Zusammenarbeit mit den Eltern könne sie nichts aussetzen. Nach der großen Aufregung nach der plötzlichen Kündigung der langjährigen Kindergartenleiterin Petra Stäbel ist nun wieder Ruhe in die Wurzberg-Oase eingekehrt.

Zwischen Stäbel und Bürgermeister Johannes Hintersberger hatte es Unstimmigkeiten gegeben. Als die frühere Leiterin dann die Kündigung eingereicht hatte, hatte dies für reichlich Diskussionsstoff im Ort gesorgt. Einige Eltern hatten die Gemeindeführung für Stäbels Kündigung verantwortlich gemacht. Dies gehört nun der Vergangenheit an: Mittlerweile ist Vizebürgermeister Bernhard Pössinger in der Gemeinde für den Bereich Kindergarten zuständig. Und die Zusammenarbeit zwischen ihr und Pössinger funktioniere ohne Probleme, bestätigt Bruckmayer. „Es herrscht eine gute Stimmung im Haus.“

Lesen Sie dazu auch

Was die zusätzlichen Kindergartenplätze betrifft, welche die Gemeinde in der alten Schule im Ortsteil Ludenhausen schaffen werde, meint Bruckmayer: „Ich denke, es wird eine schöne Einrichtung. Die Pläne der Architektin sehen vielversprechend aus.“

Bruckmayer ist am Chiemsee aufgewachsen und hat Sozialpädagogik studiert. Danach arbeitete sie erst in der Erwachsenen- und Jugendbildung. Nach einer Familienpause kam sie dann als Gruppenleiterin an den Reichlinger Kindergarten. Anschließend unterrichtete sie als Fachlehrerin in der Berufsfachschule, bevor sie in Stadl in der Krippe arbeitete. Die 51-Jährige ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.