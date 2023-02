Der Lugensee in Rott soll wirklich ein See werden

Plus Der Obst- und Gartenbauverein Rott nimmt sich dem meist trockenen Lugensee an. Das sind die Pläne, die im Gemeinderat vorgestellt werden.

Östlich der Streuobstwiese in Rott befindet sich der Lugensee. Wobei "See" eine sehr optimistische Bezeichnung ist. Im besten Falle handelt es sich um einen größeren Tümpel, der nur bei längerem Regen überhaupt zu erkennen ist, weil sich dann Wasser darin befindet. Das soll sich aber ändern, wenn es nach dem Obst- und Gartenbauverein Rott geht.