Rott

27.10.2023

Rassistische Botschaft an Schule aufgehängt: Was sind die Konsequenzen?

Am Gebäude der Grund- und Mittelschule in Rott hing ein Bettlaken mit hetzerischer Beschriftung. Es wurde nach kurzer Zeit wieder entfernt.

Plus In Rott sorgt ein beschriftetes Bettlaken für Empörung. Eine Person prangert jetzt auch die Untätigkeit der Gemeinde an.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Am vergangenen Montag stand die mögliche Unterbringung von Asylsuchenden in der Schulturnhalle von Rott auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Etwa 150 Menschen waren zur Sitzung erschienen. Eine Person, die anonym bleiben möchte, schildert im Gespräch mit unserer Redaktion, dass sie auf dem Weg zur Infoveranstaltung von einem „hetzerischen Plakat“, angebracht an der Schule, erfahren habe. Ein Foto liegt unserer Redaktion vor. An der Fassade der Grund- und Mittelschule ist ein beschriftetes Bettlaken befestigt. Auf dem Laken steht geschrieben: „Über 50 schwarze Füchse im Hühnerstall … keine gute Idee.“

Person aus Rott prangert Untätigkeit der Behörden an

Für die Person handelt es sich bei dem Geschriebenen um eine Straftat. "Wenn das keine Volksverhetzung ist, will ich den Juristen hören, der dagegen argumentiert.“ Es sei zudem Hausfriedensbruch, schließlich sei jemand aufs Schuldach geklettert und habe etwas heruntergehangen, betont die Person. Und als dritte Straftat nennt sie das illegale Plakatieren an einem öffentlichen Gebäude.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen