Großer Spendenlauf soll Dreijährigem eine Delfintherapie ermöglichen

Der dreijährige Luk aus Rott hat eine starke Spastik. In Rott findet eine große Unterstützungsaktion statt, um ihm eine Delfintherapie zu ermöglichen.

Eine besondere Spendenaktion veranstaltete kürzlich der Gemeindekindergarten St. Franziskus in Rott. Dieser lud zu einem „Spendenspaziergang und -lauf“ rund um den Engelsrieder See ein, um Geld für den kleinen Luk zu sammeln. Der Dreijährige, dessen Zwillingsbruder Leo in den Rotter Kindergarten geht, erlitt bei der Geburt einen Sauerstoffmangel und hat deshalb eine starke Spastik. Um diese zu verbessern, ist eine Delfhintherapie“ geplant, die die Familie aber selbst bezahlen muss und die 15.000 Euro kostet. „Mit den Einnahmen aus dieser Spendenaktion wollen wir dieses Vorhaben konkret unterstützen“, berichtete Andrea Jörchel, die Leiterin des Rotter Kindergartens.

130 Teilnehmende bei Spendenlauf in Rott

Gemeinsam mit Rotts Bürgermeister Fritz Schneider, der die Aktion wie seine Stellvertreterin Sabine Blank unterstützte, begrüßte sie die rund 130 kleine und große Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zu dem Aktionstag ans Seehäusl gekommen waren. Danach ging es für die große Gruppe zusammen mit Luk und seiner Familie zur Rundtour um den See. Nach dem Spendenlauf gab es ein gemütliches Beisammensein, mit von den Kindergartenkindern selbstgebackenen Kuchen und von Eltern mitgebrachten Snacks. „Als die Familie zum Abschluss vom Parkplatz fuhr, sorgte ein riesiger Regenbogen für Gänsehautfeeling“, erklärte Jörchel. Sie freute sich über die fleißigen und zahlreichen Spender, die zum Teil schon im Vorfeld, weil sie am Lauf nicht teilnehmen konnten, im Kindergarten das Geld abgegeben hatten. Insgesamt kamen 1835 Euro bei dem Aktionstag zusammen, die Jörchel an die Familie von Luk übergeben konnte.

Lesen Sie dazu auch