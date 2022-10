Johannes Filgertshofer aus Rott ist ein meisterlicher Raumaustatter

Plus Johannes Filgertshofer aus Rott belegt bei der Meisterprüfung im Raumausstatter-Handwerk den ersten Platz. Was der 35-Jährige alles gestaltet.

Johannes Filgertshofer aus Rott hat bei der diesjährigen Meisterprüfung im Raumausstatter-Handwerk der Raumausstatter- und Sattlerinnung Südbayern den ersten Platz belegt. Seine Ausgestaltung eines Raumes zu einem Jagdchalet kam, wie sein Ausbilder Siegfried Heiß von der gleichnamigen, in Rott ansässigen Firma berichtet, nicht nur bei der Prüfungskommission gut an. Auch die Besucherinnen und Besucher der öffentlichen Ausstellung aller Prüfungsarbeiten seien begeistert gewesen.