Landjugendfeier sorgt für Rücktritt des Feuerwehrkommandanten in Rott

Plus Der Kommandant der Rotter Feuerwehr legt sein Amt nach Unstimmigkeiten mit Bürgermeister nieder. Martin Holzschuh wird zum neuen Chef gewählt.

Unterschiedlicher Ansicht waren Rotts Bürgermeister Fritz Schneider und Volker Seitz, der Kommandant der Rotter Feuerwehr, über die Nutzung des Feuerwehrgerätehauses als Ausweichquartier für die Johannifeier der Landjugend, die im Juni stattfand. Die Folge war, dass Seitz nach nur ein Jahr im Amt zurücktrat. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung wählte die Rotter Wehr nun einen neuen Chef. Der bisherige Stellvertreter Martin Holzschuh bekam von den Anwesenden in geheimer Wahl mit großer Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen.

Vor den Wahlen ging Rathauschef Schneider ausführlich auf die Umstände ein, die zum Rücktritt von Seitz führten. Der jetzt ehemalige Kommandant sprach sich klar dagegen aus, die Landjugend im Falle von schlechtem Wetter ins Gerätehaus zu lassen, weil er Bedenken wegen der Erreichbarkeit der neuen Schutzkleidung im Falle einer Alarmierung hatte. „Trotz längerer Gespräche ist Volker nicht von dieser Meinung abgewichen“, erklärte Schneider, der der Landjugend wie schon in den letzten zwanzig Jahren die Zusage gab, das Gerätehaus im Ausnahmefall nutzen zu können. „Zu dieser Entscheidung stehe ich, das ist mit verschiedenen Kommandanten so gehandhabt worden“, ergänzte Schneider.