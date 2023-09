Rott

Pizzeria "Iulian" in Rott: Konzession und Wirt weg

Am Eingang ist ein Blumenkübel umgefallen und kein Schild weist auf die Schließung der Pizzeria "Iulian" in Rott hin

Plus Im Biergarten liegt noch Besteck auf den Tischen, doch der beliebte Treffpunkt ist seit Wochen verwaist.

Von Uschi Schuster

Ein verwaister Biergarten und ein umgefallener Blumenkübel vor dem verschlossenen Eingang: Wer in den vergangenen Tagen in Rott in der Pizzeria „Iulian“ einkehren wollte, musste enttäuscht weiterziehen. Der beliebte Treffpunkt in der Ortsmitte ist seit gut zwei Wochen geschlossen, wobei es keinerlei Information oder Mitteilung dazu an den Eingängen der Pizzeria gibt. Auch der Biergarten, in dem zum Teil noch Besteck auf den Tischen liegt, erweckt keinen anderen Eindruck.

Der Grund für die Schließung sei, dass Iulian Cojocariu, nur acht Monate nach der Eröffnung die Konzession entzogen wurde, heißt es aus einer sicheren Quelle, die nicht namentlich genannt werden möchte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

