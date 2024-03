Rott

vor 34 Min.

Stille Gräber und angepasste Nutzungsrechte auf dem Rotter Friedhof

Plus Der Rotter Gemeinderat beschließt nach über 30 Jahren eine neue Friedhofssatzung. Das sind die Beweggründe.

Von Roland Halmel

Neben dem Friedhof in Rott war in den vergangenen Monaten immer wieder reger Betrieb beim Bau der neuen Aussegnungshalle, die jetzt langsam auf die Zielgeraden einbiegt. Die sprichwörtliche Friedhofsruhe herrschte dagegen in den vergangenen Jahrzehnten bei den Formalien und Vorschriften rund um die letzte Ruhestätte in der Lechraingemeinde. „Unsere Friedhofssatzung ist aus den 80er-Jahren“, berichtete Rotts Bürgermeister Fritz Schneider bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Friedhof in Rott: Neufassung orientiert sich an Mustersatzung

„Seitdem hat sich einiges geändert“, erkannte der Rathauschef hier dringenden Handlungsbedarf. „Bei Zweifelsfällen besteht dann auch mehr Rechtssicherheit“, ergänzte Schneider, der sich für die Neufassung an der Mustersatzung orientierte, die der bayerische Gemeindetag 2021 herausbrachte. Als gravierende Änderungspunkte nannte der Bürgermeister zum einen das Zulassungsverfahren für Beerdigungsinstitute, das es bereits in vielen Gemeinden so gibt. Nur wenn diese gewissen Kriterien erfüllen, dürfen sie Beerdigungen durchführen. Als zweite wichtige Neuerung ist jetzt die Einrichtung von stillen Gräbern möglich, in dem etwa Fehlgeburten bestattet werden. Die dritte Änderung betrifft die Nutzungsrechte von Grabstellen. Diese können in der neuen Fassung, die vom Gemeinderat nach kurzer Diskussion einhellig angenommen wurde, nun auch übertragen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen