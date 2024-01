Theater in Rott: Irrungen und Wirrungen im Kloster

Die Theatergruppe Rott bringt „Heribert, der Klosterfraunarzissengeist“ auf die Bühne im Pfarrheim.

Seit Mitte Dezember wird in Rott fleißig geprobt und an den Kulissen gewerkelt, damit bis Ende Januar der neue Auftritt der Theatergruppe über die Bühne gehen kann. An zwei Wochenenden bei insgesamt sechs Vorstellungen sorgt „Heribert, der Klosterfraunarzissengeist“, für Irrungen und Verwirrungen.

Der Dreiakter von Autorin Beate Irmisch spielt im Kloster Abendrot, in dem ein Brief des Bistums große Aufregung ausgelöst hat. Das Kloster soll verkauft werden und die Nonnen, die heimlich Schnaps und Wein herstellen, sollen umziehen. Gleichzeitig macht auch noch der Bürgermeister Ärger und dann kündigt sich auch noch Besuch vom Bistum und von potenziellen Käufern des Klosters an. Für die spielfreudige Theatergruppe mit Barbara Sepp, Heini Mayr, Tanja Filgertshofer, Florian Rauch, Bernd Unsinn, Angelika Hoy, Corey Kitson, Sonja Richter, Peter Schaupp, Andreas Wandt sowie Alina und Irmgard Jahl bietet das kurzweilige Stück reichlich Gelegenheit die Lachmuskeln zu strapazieren.

Gespielt wird die Komödie im Rotter Pfarrheim am Freitag und Samstag, 26. und 27. Januar, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 28. Januar, um 19 Uhr. Ebenso am darauffolgenden Wochenende Freitag und Samstag, 2. und 3. Februar um jeweils 20 Uhr und Sonntag, 4. Februar, um 19 Uhr. Platzreservierungen für die Aufführungen nimmt die Familie Richter unter der Telefonnummer 08869/1468 entgegen. (rh)