Rekordübungsstunden und einige Auszubildende bei Scheuringer Wehr

Die Anzahl der geleisteten Übungsstunden ist rekordverdächtig. Was bei der Generalversammlung der Feuerwehr Scheuring sonst noch besprochen wurde.

Auch bei der Feuerwehr Scheuring stand im Januar eine Generalversammlung an. In der Jugendfeuerwehr berichtete Jugendwart Roland Knauer von der im September 2023 neu eröffneten Gruppe mit neun Mitgliedern, die ausgebildet werden. Zusammen mit den Anwärtern zählt die Jugendfeuerwehr Scheuring nun insgesamt 20 Mitglieder, die derzeit von vier Ausbildern betreut werden. Beim jährlichen Wissenstest im Feuerwehrausbildungszentrum Pürgen legten die Jugendlichen zusammen mit ein paar aus der jungen aktiven Mannschaft die Prüfung zum Thema „Unfallverhütungsvorschrift und persönliche Schutzausrüstung“ erfolgreich ab. Auch für das kommende Jahr stehen wieder einige besondere Veranstaltungen an, so nimmt die Jugendfeuerwehr an „72 Stunden – Uns schickt der Himmel“ im Ort zusammen mit anderen Jugendgruppen aus Scheuring teil. Ebenfalls ist ein 24-Stunden Berufsfeuerwehrtag geplant, bei dem die Jugendlichen den Alltag einer Berufsfeuerwehr für einen Tag nachstellen dürfen.

Blaulichtparty in Scheuring soll 2024 wieder stattfinden

Besonderer Höhepunkt für den Feuerwehrverein war die zweite Blaulichtparty im vergangenen Jahr, die ein so großer Erfolg war, dass sie 2024 wieder stattfinden soll. Auch wurde am 1. Mai 2023 wieder ein Maibaum aufgestellt, traditionell per Hand. Als weitere besondere Veranstaltungen führte der Vorstand die Standartenweihe bei der Nachbarfeuerwehr Beuerbach und die 150-Jahrfeier der Feuerwehr Prittriching auf.

Kommandant Manuel Pfänder berichtete von insgesamt 3220 geleisteten Übungsstunden - ein neuer Rekord für die Feuerwehr Scheuring seit den 1970er-Jahren. Dazu zählen ebenfalls die abgeschlossenen Lehrgänge, welche die aktive Mannschaft absolviert hat. Hier wurden unter anderem neue Atemschutzgeräteträger ausgebildet und so die eigenen Reihen aufgefüllt. Als besonderen Einsatz berichtete der Kommandant vom Brand eines Bauernhofs im April 2023, bei dem mehrere Wehren aus der Umgebung in Scheuring im Einsatz waren und die Feuerwehr Scheuring in den folgenden Tagen mehrfach zu Nachlöscharbeiten ausrücken musste.

Bürgermeister Konrad Maisterl blickte auf das Feuerwehrjahr 2023 aus Sicht der Gemeinde zurück und stellte die Finanzen des vergangenen Jahrs vor. Insbesondere ging er hier auf die Beschaffung eines neuen Mehrzweckfahrzeugs ein.

Persönlich geehrt wurden Kommandant Manuel Pfänder für 25 Jahren aktiven und Manuela Pfänder für 25 Jahren aktiven und passiven Dienst, in Abwesenheit Christian Götzfried für 40 Jahre und Michael Eisele., Stephan Heilrath, Birgit Mayr, Maria Sedlmair und Daniel Zahn für 25 passive Mitgliedschaft. (AZ)