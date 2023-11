Sachschaden bei Vorfahrtsunfall in Scheuring

An einer Einmündung missachtet eine junge Autofahrerin die Vorfahrt eines anderen Wagens. Es kommt zum Zusammenstoß.

Am Sonntagvormittag hat sich in Scheuring ein Vorfahrtsunfall ereignet, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro entstanden ist.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine 23-jährige Autofahrerin die Birkenstraße und missachtete an der Einmündung zur Eggartenstraße die Vorfahrt des von rechts kommenden Wagens eines 42-Jährigen. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. (AZ)

Lesen Sie dazu auch