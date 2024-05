Pkw-Fahrer übersieht anderes Auto: Unfall in Schöffelding

Ein Autofahrer missachtet in Schöffelding die Vorfahrt. Die bevorrechtigte Pkw-Fahrerin kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

An der Einmündung der Hauptstraße in die parallel zur A96 verlaufende Kreisstraße LL24 hat sich in Schöffelding am Montagabend ein Unfall ereignet. Wie die Dießener Polizei meldet, wollte gegen 18.30 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer von der Hauptstraße kommend auf die Kreisstraße einfahren. Dabei übersah er eine aus Richtung Windach kommende 44-jährige Pkw-Fahrerin. Trotz eines Ausweichmanövers der Pkw-Fahrerin stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die ausweichende Pkw-Fahrerin geriet mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und überfuhr dort einen Wegweiser und mehrere Zaunpfähle der angrenzenden Weide. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)

