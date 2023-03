Schondorf

Ausstellung: Das Gestalt-Archiv in Schondorf blüht wieder auf

Plus Das Gestalt-Archiv in Schondorf bewahrt mehr als 10.000 Kunstwerke von Kindern und Jugendlichen auf. Pünktlich zum Frühling werden jetzt Blumen- und Pflanzendarstellungen gezeigt.

Von Gerald Modlinger

Hinter dem etwas nüchternen Begriff "Gestalt-Archiv Hans Herrmann" verbirgt sich eine große kunstpädagogische Schatzkammer. Das in einem gediegenen Altbau in Oberschondorf untergebrachte Archiv birgt eine riesige Sammlung von Schülerarbeiten aus dem Kunstunterricht, die Kunsterzieher seit den 1930er-Jahren zusammengetragen haben. Pünktlich zum Frühlingsanfang werden ab Sonntag, 19. März, unter dem Motto "Das Gestalt-Archiv blüht auf" 100 Schülerarbeiten gezeigt, die sich mit Blumen und Pflanzen beschäftigen. Die Ausstellung ist Teil des acht Monate dauernden Flower-Power-Festivals, das in München und Umgebung stattfindet.

