In Schondorf werden mehrere Autos mit Farbe besprüht

Gleich mehrere Fahrzeuge, die in verschiedenen Straßen in Schondorf geparkt waren, haben Unbekannte mit weißer Farbe besprüht. Die Polizei ermittelt.

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag wurden in Schondorf mehrere geparkte Pkw mit weißer Farbe besprüht und dadurch beschädigt. Die betroffenen Fahrzeuge waren nach Angaben der Polizei in Dießen im Bereich Am Eichet, Sonnenleite und An der Stegwiese auf der Straße geparkt.

Die Polizei in Dießen sucht Zeugen

Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch