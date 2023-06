Schwifting

vor 18 Min.

Baugebiet, Kindergarten und Dorfwirt prägen Schwiftings Haushalt

Plus Schwifting geht beim Baugebiet "West II" in Vorleistung. Das macht sich im Haushalt bemerkbar. Bei der Kinderbetreuung und der Wasserversorgung besteht Handlungsbedarf.

Von Christian Mühlhause

Den Haushalt 2023 prägt in Schwifting vor allem das Baugebiet "West II". Auch beim Bürgerhaus stehen mehrere Maßnahmen an. Schatten werfen große Investitionen rund ums Wasser und den Kindergarten voraus. Obwohl die Gemeinde schuldenfrei ist, sind auch mahnende Worte und Kritik am Landkreis zu vernehmen.

Laut Bürgermeisterin Heike Schappele steht die Gemeinde finanziell gut da. "Das verdanken wir vor allem den guten Einkommen unserer Bürgerinnen und Bürger." Beim Anteil an der Einkommenssteuer kalkuliert die Gemeinde heuer mit 810.000 Euro. Da es wenig Gewerbe gibt, wird hier mit 90.000 Euro gerechnet. Für wenig Begeisterung sorgt in Schwifting, dass der Landkreis einen Prozentpunkt mehr Umlage – nun 52 Prozent – von den Gemeinden verlangt. "Das tut weh bei unseren Einnahmen", so Schappele.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

