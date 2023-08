Diözese ermöglicht Kindergartenerweiterung in Schwifting

Plus In Schwifting fehlen Betreuungsplätze für Kinder. Die Diözese Augsburg kommt der Gemeinde entgegen. Über die Konditionen informiert die Bürgermeisterin. Die Gebühren steigen.

Eine gute Nachricht für Eltern von kleinen Kindern konnte Schwiftings Bürgermeisterin verkünden. Die Diözese Augsburg ist bereit, Grund in Erbpacht zur Verfügung zu stellen, damit eine Erweiterung des Kindergartens St. Magareta erfolgen kann. Die Konditionen dazu gab Heike Schappele in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Sie informierte zudem über die Beitragserhöhungen für die Betreuungsplätze.

Bei der Bürgerversammlung im Frühjahr äußerte Schappele, dass aus mehreren Gründen Handlungsdruck bestehe. Zum einen sei die Einrichtung ausgelastet und unterhalte mit Genehmigung des Landratsamts schon eine Interimsgruppe und zum anderen komme zum Schuljahr 2026/27 der Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung für Erstklässler. Durch den schrittweisen Aufbau haben dann ab 2029 alle Grundschüler Anspruch. "Das wird Penzing, wo unsere Kinder zur Schule gehen, nicht stemmen können. Hier müssen wir etwas schaffen. Zudem benötigen wir dann auch einen Speisesaal, der in dem Anbau untergebracht werden soll", sagte sie damals.