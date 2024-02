Schwifting

Gemeinderat Schwifting bespricht Themen rund um die Feuerwehr

Plus Neben neuer Schutzkleidung für die Feuerwehr wird in der Gemeinde Schwifting auch in eine digitale Sirene investiert.

Von Lisa Gilz

Die Feuerwehr in Schwifting benötigt neue Schutzkleidung. In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde ein Angebot für 40 Uniformen vorgelegt. Um die 58.000 Euro würde ein Satz von 40 Jacken und Hosen kosten. Nun soll noch ein weiteres Angebot eingeholt werden. Die Gesamtkosten würde Schwifting auf zwei Haushaltsjahre verteilen.

Feuerwehr muss bis zu einem Jahr auf die Uniformen warten

Schwiftings Bürgermeisterin Heike Schappele sei selbst überrascht gewesen, wie teuer die Neuanschaffung der Schutzkleidung ist. "Das ist irre, bei der Zahl hat es mir fast die Schuhe ausgezogen." Natürlich müsse man bedenken, dass es sich um arbeitsspezifische Kleidung samt Schriftzug und auch den passenden Karabinern und ähnlichem handle. Zudem sei die jetzige Uniform von etwa 1999 und "habe bereits ein paar Jährchen auf dem Buckel". Nachdem die Feuerwehr in Schwifting ansonsten aber neue Feuerwehrautos habe, Atemschutzgeräte angeschafft wurden und auch ins Feuerwehrhaus investiert wurde, wolle man nun auch die neuen Uniformen anschaffen.

