Schwifting zahlt Erzieherin Zuschuss zu berufsbegleitendem Studium

Die Gemeinde Schwifting beteiligt sich finanziell an die Studienkosten einer Erzieherin. Bürgermeisterin Heike Schappele nennt die Konditionen.

Der Gemeinderat Schwifting hat kürzlich entschieden, eine Erzieherin des katholischen Kindergartens St. Magareta bei ihrem berufsbegleitenden Studium der Sozialpädagogik finanziell zu unterstützen. Sie erhält laut Bürgermeisterin Heike Schappele 300 Euro monatlich. Sie gibt im Gegenzug ein Bekundungsschreiben ab, dass sie das Studium absolvieren will und Interesse an der Leitungsstelle im Schwiftinger Kindergarten hat", so die Bürgermeisterin. Sollte die Beschäftigte vorzeitig abbrechen, verpflichtet sie sich laut Schappele, die Summe innerhalb von zwei Jahren zurückzuzahlen.

Kindergartenleiterin in Schwifting befürwortet Unterstützung

"Wir hatten bislang immer Glück und noch nie Personalprobleme. Da wir aber erweitern, brauchen wir mehr Personal und auch bei der Leitung steht in einigen Jahren ein Wechsel an", blickt Schappele voraus. Die derzeitige Chefin, Stephanie Welfonder, habe das Vorgehen befürwortet, sagt die Bürgermeisterin.

Lesen Sie dazu auch