Schwifting

vor 16 Min.

Es gibt Unmut wegen des neuen Spielplatzes in Schwifting

Plus Im Gemeinderat Schwifting gibt es Diskussionen und selbstkritische Töne wegen des Aufbautempos von Spielgeräten im Neubaugebiet West II.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Im Neubaugebiet im Westen von Schwifting wird derzeit ein Spielplatz errichtet. Von der Art der Umsetzung zeigte sich ein Mitglied des Gemeinderats überrascht und ein anderes resümierte, dass das Gremium bei seiner Entscheidung zum Aufbau des Spielplatzes an der falschen Stelle gespart habe.

Ratsmitglied Hans-Peter Happach erkundigte sich in der Sitzung, was genau eigentlich in den 165.000 Euro für den Spielplatz enthalten sei. "Offenbar ist es der Aufbau nicht. Ich wusste das aber nicht", äußerte er. Bürgermeisterin Heike Schappele verwies darauf, dass es sich bei der Zahl um den Haushaltsansatz handele, die tatsächlichen Kosten lägen bei 118.000 Euro. Dies gehe auch aus den Sitzungsunterlagen hervor, die die Ratsmitglieder erhielten. Errichtet wird der Spielplatz aber nicht von einer Firma, sondern von einem Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs. Dessen Arbeit und Einsatz wurde zwar von allen im Gremium gelobt, die Aufgabe aber auf den Schultern nur einer Person abzuladen, sei ein Fehler, urteilte Ratsmitglied Horst Schulz. "Er hängt in den Seilen. Das nächste Mal machen wir es schlüsselfertig." Schulz fasste sich aber auch an die eigene Nase: "Das haben wir als Gemeinderat mit unserem Beschluss, dass es der Bauhof machen soll, zu verantworten." Schulz forderte, dass andere Aufgaben zurückgestellt würden, damit der Spielplatz fertiggestellt und freigegeben werden könne.

