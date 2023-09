Schwifting

Zweiter Bürgermeister von Schwifting legt sein Amt nieder

Plus Michael Beschorner hört in Schwifting als Stellvertreter der Bürgermeisterin und Gemeinderatsmitglied auf. Gegenüber unserer Redaktion nennt er die Gründe.

Von Christian Mühlhause

Michael Beschorner legt in Schwifting seine Ämter als Gemeinderatsmitglied und Zweiter Bürgermeister nieder. Bürgermeisterin Heike Schappele bedauert den Schritt, äußert aber auch Verständnis für die Entscheidung. Für den Sitz im Rat ist bereits ein Nachfolger gefunden.

"Ich habe über diesen Schritt schon länger nachgedacht. Bei mir werden die beruflichen Verpflichtungen immer mehr und ich bin viel auf Dienstreisen und habe auch Familie. Die Zeit reicht nicht mehr, um das Ehrenamt in einer Art und Weise auszuüben, dass ich der Aufgabe auch gerecht werde", so der 30-Jährige. Für ihn sei es deswegen "die ehrlichere Lösung", das Mandat im Gemeinderat zur Verfügung zu stellen, äußert Beschorner, der in einer Zertifizierungsstelle für Firmen und zudem als selbstständiger IT-Berater arbeitet. Beides laufe derzeit sehr gut, beanspruche aber auch entsprechende zeitliche Ressourcen. Beschorner betont auch, dass nichts vorgefallen sei und die Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin immer sehr gut gewesen sei.

