12.12.2019

Auf Platz zwei in der Torjägerliste

Andrea Bichler ist nicht nur Dießens gefährlichste Stürmerin, sie belegt auch in der Landesliga-Süd den zweiten Platz in der Torschützenliste.

Mit Andrea Bichler hat Dießen eine gefährliche Stürmerin. Trotzdem geht es für das Ammersee-Team nur um den Klassenerhalt. Was dem Trainer Hoffnung macht

Von Thomas Ernstberger

Am Ende des Fußballjahres servierten die Landesliga-Mädels des MTV Dießen keine Flanken oder Tore, sondern selbst zubereitete Suppen, Chili con Carne und süße Waffeln. Es war der Dank an ihre Fans, die immer treu zu ihnen gestanden sind, sie begleitet und angefeuert hatten. Diese etwas andere Weihnachtsfeier war eine tolle Idee der Fußballerinnen, die ihre Gäste natürlich auch persönlich bewirteten. „Unsere Fans haben uns durch schwere Zeiten getragen. Wie sie die Mädels aufgebaut und unterstützt haben, war einmalig, etwas ganz Besonderes, wofür wir sehr dankbar sind“, sagt Trainer Nico Weis.

21 Punktspiele standen 2019 auf dem Programm. Zehn in der Rückrunde 2018/19, elf in der aktuellen Spielzeit. 27 Punkte wurden dabei eingefahren, die 14 Rückrunden-Zähler reichten dank Platz acht zum Klassenerhalt, der allerdings erst 14 Tage nach dem letzten Spiel festgestanden war. Der Verband hatte diese Entscheidung getroffen (wir berichteten).

Und die 13 Punkte vor der aktuellen Winterpause sind immerhin schon vier mehr als vor einem Jahr. „Diese Bilanz ist okay“, sagt Weis, der im Sommer erst mal mit Riesenproblemen zu kämpfen hatte: „Uns sind fünf Leistungsträgerinnen weggebrochen. Die beiden Torhüterinnen sowie Vize-Kapitän Tamy Swoboda und am Anfang Leni Wörle aus Verletzungsgründen sowie berufsbedingt Nadine Schwarzwalder. Damit war unsere Ausgangsposition wieder ruckzuck katastrophal.“

Trotzdem ließen sich die Mädels nicht unterkriegen. „Wir waren nur zwei-, dreimal chancenlos, haben dreimal mit einem Feldspieler im Tor gespielt und sind auf Schlagdistanz zum rettenden Ufer“, blickt der Coach zurück. „Da können wir mit den 13 Punkten durchaus zufrieden sein.“ Zumal gerade das letzte Spiel 2019 viel Mut für die Zukunft macht – auch wenn die Dießenerinnen bei Tabellenführer Amicitia München in der letzten Sekunde dieses letzten Spiels noch das Gegentor kassierten, das die 1:2-Niederlage perfekt machte. Weis: „Das war ein bitterer Abschluss, aber diese Partie hat gezeigt, dass wir mithalten können, dass die Mannschaft dazugelernt hat und kompakter geworden ist.“

Erfolgreichste Dießenerin war Stürmerin Andrea Bichler: Mit sechs Treffern und elf Assists war sie an 17 der 20 Vorrunden-Toren beteiligt. Sie ist auch zweitbeste Scorerin der Landesliga Süd. Maria Breitenberger, Kapitän und eiskalte Elfmeterschützin, brachte es auf fünf Tore. „Maria geht als Spielführerin voran, sogar wenn sie angeschlagen ist. Sie ist einfach unverzichtbar – für mich als Trainer und für die Mannschaft“, lobt Weis „Käpt’n Breiti“.

Ein Sonderlob gibt’s aber auch für Zoe Klein, mit vier Treffern drittbeste Torschützin vor der immer bärenstarken Steffi Wild (3). „Ich freue mich, dass Zoe wieder torgefährlich geworden ist. Sie war eine superpositive Erscheinung in der Vorrunde.“ Aber nicht nur sie: „Raffi Stemmer kam im Sommer vom Kreisligist Hurlach zu uns und wurde auf Anhieb drei Klassen höher zu einer Leistungsträgerin.“ Das gilt auch für Krissi Spitzer, die nur noch immer auf ihr erstes Landesliga-Tor wartet. Und dann wäre da natürlich auch noch Keeperin Darinka Kaden, die in Anhausen gleich zwei Elfmeter hielt. Weis: „Ein Highlight der Saison.“

Das persönliche Highlight war für den Trainer das 3:3 gegen Wolfratshausen. Nicht nur, weil’s der erste Punkt der Saison war: „Das war ein gefühlter Sieg. Steffi Wild war krank, Franzi Haydn sah nach 20 Minuten Rot und wir lagen zur Halbzeit 1:3 hinten. Aber dann sind die Mädels über sich hinausgewachsen und haben das Spiel noch gedreht. Ich hab’s ihnen so von Herzen gegönnt, das war für mich der schönste Moment der Saison.“ Da floss dann auch bei den Fans das ein oder andere Freudentränchen...

Trainingsstart ist am 3. Februar, Ende des Monats geht’s wieder ins Trainingslager nach Wangen im Allgäu, das erste Rückrundenspiel steigt am 21. März in Obereichstätt. Da beginnt das erneute „Unternehmen Klassenerhalt.“

Nico Weis ist felsenfest davon überzeugt, dass das große Ziel wieder erreicht wird. Er verrät: „Wir sind an ein, zwei Neuzugängen dran. Ich hoffe, dass Tamy Swoboda und Nadine Schwarzwalder wieder fester Bestandteil des Kaders werden und wir werden noch mal versuchen, für die ab Februar 16-jährige Kathi Hack eine Sonder-Spielgenehmigung zu bekommen. Es wäre toll, endlich mal die Qual der Wahl zu haben. Ich würde mir lieber Gedanken darüber machen, wen ich draußen lassen kann, als zu überlegen, wen ich irgendwie auf den Platz kriege...“

