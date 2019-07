15:42 Uhr

Aufstieg: Greifenbergs U13 spielt gegen die Bayern und die Löwen

Die U13 des FC Greifenberg steigt in die Bezirksoberliga auf.

Toller Erfolg für die U13 des FC Greifenberg. Sie steigt in die Bezirksoberliga auf und trifft dort auf namhafte Gegner.

Nach einer langen und Saison haben die Greifenberger U13-Junioren den Durchmarsch in die höchste Spielklasse im Fußball für D-Junioren geschafft. Dank der Meisterschaft und des damit verbundenen Aufstiegs in die Bezirksoberliga spielt das Team kommende Saison unter anderem gegen den Nachwuchs des FC Bayern München und des TSV 1860 München.

Dabei traten die Buben, die von Wolfgang Drexel und Wolfgang Geis trainiert werden, in der beendeten Saison als Aufsteiger in der Kreisliga Zugspitze an. Der Kreis-Jugendleiter Martin Kölbl überreichte die Meisterschaftstrophäe. (lt)

