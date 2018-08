vor 19 Min.

Der Auftrag lautet: Das Ammersee-Westufer rocken Lokalsport

Der besondere Verein. Heute: Die Rockfreunde Ammersee verbindet nicht nur die Musik der 70er-Jahre. Heute verschaffen sie auch lokalen Bands Auftrittsmöglichkeiten.

Von Peter Stöbich

Einen Verein zu gründen soll angeblich eine typisch deutsche Eigenschaft sein. Tatsächlich gibt es kaum ein Dorf ohne Schützen-, Sport- oder Veteranenverein. Doch das ist längst nicht alles. Es gibt praktisch für jedes Interesse einen Verein. Einige etwas ungewöhnlichere Vereine wollen wir in den Sommerwochen in einer kleinen Serie vorstellen. Heute im Porträt: die Rockfreunde Ammersee.

Wenn das legendäre und unverwechselbare Gitarren-Intro von Deep Purples „Smoke on the water“ erklingt, dann fangen die Augen der Rockfreunde Ammersee zu leuchten an wie die von Kindern unterm Weihnachtsbaum. Die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins begeistern sich aber nicht nur für Classic-Rock aus den 70er-Jahren: Ende Juli war das brasilianische Paulinho-Freitas-Trio im Dießener Schützengarten zu hören.

„Als ich 1989 aus Leipzig gekommen bin, gab es am Westufer kaum Angebote für Rock-Fans“, erinnert sich Vereinsvorsitzender Ottmar Cibis. In seiner Heimat war er in verschiedenen Bands als Bassist sowie als Discjockey aktiv, doch das gestaltete sich aus mehreren Gründen nicht ganz einfach: „Wir hatten einen Flötisten mit dabei; der wollte immer nur Stücke von Jethro Tull spielen wie Ian Anderson.“

Vor sieben Jahren wurden die Rockfreunde gegründet

Außerdem hatten Amateur-Rockbands in der DDR einen schweren Stand: Die Musiker mussten eine staatliche Prüfung ablegen und durften kaum englische Texte singen. Auf ein Konzert der Kölner Gruppe BAP hatte sich Cibis 1984 ganz besonders gefreut und sich um 2 Uhr nachts für Tickets angestellt. Doch die Tournee durch 13 Städte der DDR wurde abgesagt, weil es zwischen der Obrigkeit und BAP Streit wegen eines kritischen Songs gab. „Das war eine riesige Enttäuschung für uns alle.“

Cibis war das ganze System im Osten leid und stellte einen Ausreiseantrag. Nach monatelangem Warten bekam er ihn endlich und machte sich im Keller seines Leipziger Hauses ans Packen. Das war am Vormittag des 9. November 1989, wenige Stunden später fiel die Mauer. „Ich kam bei Verwandten in Dießen unter und hatte erst mal andere Sorgen als die Musik“, erzählt der 61-jährige. Später fand er Arbeit als Buchhalter und schließlich zehn Gleichgesinnte, mit denen er 2011 die Rockfreunde gründete. „Unser Ziel war es, das Angebot an Livemusik am Ammersee-Westufer zu verbessern und gleichzeitig lokalen Musikern und Bands zusätzliche Auftrittsmöglichkeiten zu bieten.“

Viele Veranstaltungen gehen im Schützengarten und im „1516“ über die Bühne

So gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche Konzerte im Schützengarten beziehungsweise im Club 1516 in Dießen, unter anderem auch eine Benefiz-Veranstaltung zugunsten eines Afrika-Projekts. Die Gruppe „Jamaram“ war bereits viermal zu Gast, der Musiker und Grafiker Klaus Voormann kam zu einer spannenden Talk-Runde und erzählte von seiner engen Zusammenarbeit mit den Beatles. „Er hatte 1966 das Plattencover für die Revolver-LP entworfen“, weiß Cibis. Der Wahl-Dießener kann stundenlang über Musik und ihre Geschichte plaudern und will auch bei jüngeren Besuchern das Interesse für Rockmusik wecken. Der Jahresbeitrag für den Verein beträgt 15 Euro und berechtigt zum ermäßigten Eintritt bei vielen Veranstaltungen.

Mit anderen Vereinen aus der Region wollen sie was auf die Beine stellen

Jedes Jahr unternehmen die Mitglieder auch eine Konzertreise in eine interessante Stadt. „2017 waren wir in der altehrwürdigen Wiener Staatsoper bei Little Steven and the Disciples of Soul, zuvor bei John Mayall in Pilsen und bei Rainbow in Prag.“ Für die Zukunft plant der Vorsitzende Kooperationen mit Musikfans aus benachbarten Orten, um Synergien besser zu nutzen. Die Rockfreude Fürstenfeldbruck sind ebenfalls ein eingetragener Verein, auch der Landsberger „Soundlaster“ hat sich kürzlich für diese Rechtsform entschieden, macht heuer aber Pause - vor allem aufgrund des gestiegenen Aufwands und um Haftungs- und Sicherheitsfragen gerecht zu werden.

„Gemeinsam möchten wir mit neuen Ideen und Impulsen ins nächste Jahr gehen“, kündigt Cibis an, der auch Mitglied beim „Soundlaster“ ist. Denn es gelte, das finanzielle Risiko von Konzertveranstaltungen gut abzuwägen: „Wenn es gut läuft, kommen schon mal bis zu 300 Zuhörer. Vieles ist aber auch ein Zuschussgeschäft.“

