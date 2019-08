vor 22 Min.

Die Fußballerinnen des MTV Dießen scheiden im Pokal aus

Gegen den BCF Wolfratshausen gibt es eine empfindliche Niederlage. Den Dießener Fußballerinnen bleibt nicht mehr viel Zeit, bis die Landesligasaison beginnt.

Eine deutliche Niederlage kassierten die Fußballerinnen des MTV Dießen im Pokal: Mit 1:8 unterlag das Team von Nico Weis beim BCF Wolfratshausen. Dass es schwer werden würde, war den MTV-Damen schon vor dem Anpfiff klar, denn Weis musste auf etliche Spielerinnen verzichten. Dann fiel die Niederlage gegen den Liga-Konkurrenten aber doch sehr deutlich aus.

Anschlusstreffer macht noch mal Hoffnung

Dabei sah es zur Pause noch ganz gut aus. Erst in der 21. Minute gelang dem BCF Wolfratshausen durch einen Elfmeter die Führung. Nur acht Minuten später erhöhte die Heimelf auf den 2:0-Pausenstand.

Nach der Pause erhöhte Wolfratshausen auf 3:0 (51.), doch der Anschlusstreffer durch Kristina Spitzer (56.) machte den MTV-Damen wieder Hoffnung. Aber nur kurz, denn in der 58. Minute gab es den zweiten Strafstoß für den BCF, der sicher zum 4:1 verwandelt wurde. Und als in der 64. auch noch durch ein Eigentor das 5:1 fiel, war die Partie entschieden. In der 66., 71. und 74. Minute fielen dann noch die weiteren Treffer zum 8:1-Endstand.

Bis zum Start in die Punktrunde haben die MTV-Damen nicht mehr viel Zeit, an der Form zu arbeiten. Am Sonntag, 1. September, findet ab 17 Uhr das erste Pflichtspiel zu Hause gegen Obereichstätt statt. (mm)

