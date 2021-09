Alexandra Maier aus Epfach feiert großen Erfolg im Viereck

Plus Alexandra Maier gewinnt beim Turnier in Verden. Für die Dressurreiterin ist ein ganz besonderer Sieg.

Für Dressurreiterin Alexandra Maier aus Epfach war es eine besondere Veranstaltung: Im Rahmen der Weltmeisterschaft für junge Dressurpferde wurde in Verden das Finale der internationalen Serie Almased Dressage Amateurs ausgetragen. Und Maier feierte einen ihrer bislang größten Erfolge.