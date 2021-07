Frauenfußball

vor 47 Min.

In Dießen gibt es seit 50 Jahren Frauenfußball

Plus Der MTV Dießen feiert am Samstag ein besonderes Jubiläum. Ab 11 Uhr treten die verschiedenen Frauen-Mannschaften an. Das Spiel einer ganz besonderen Elf macht den Abschluss.

Der Samstag, 31. Juli, steht in Dießen ganz im Zeichen eines außergewöhnlichen Jubiläums: Der MTV Dießen feiert 50 Jahre Frauenfußball. 1971 gründete eine Handvoll Damen rund um Dießens Urgestein Maria Steinle zusammen mit Pionier Johann Lindner die Frauenfußballabteilung des MTV. Und das wird mit einem großen Programm gefeiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

