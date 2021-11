Wieder ein Punkt

Dießen verspielt Vorsprung

Spannend machten es die Fußballerinnen des MTV Dießen im letzten Landesliga-Heimspiel in diesem Jahr. Am Ende holte sich das Team von Nico Weis mit einem 3:3 gegen den FV Obereichstätt einen weiteren Punkt.

Den besseren Start erwischte die Heimelf. Nach sechs Minuten schlenzte Zoé Klein einen Freistoß aus 18 Metern sehenswert zur 1:0-Führung ins Kreuzeck. Doch knapp fünf Minuten später glichen die Gäste mit ihrem ersten gefährlichen Angriff aus. Der MTV brauchte einige Minuten, um sich davon zu erholen, dann folgte eine starke Phase der Gastgeberinnen. Nach 20 Minuten eroberte Nele Baur den Ball und wieder war es Zoé Klein, die aus 25 Metern den Ball zum 2:1 in den Winkel setzte. Nur wenige Minuten später bediente sie Andrea Bichler, die nur mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden konnte.

Der starke Schiedsrichter Vitus Waibel zeigte sofort auf den Punkt, Kapitänin Maria Breitenberger verwandelte souverän zum 3:1. „In dieser Phase hätten wir den Sack zumachen können“, hadert MTV-Coach Nico Weis. „Stattdessen wurden wir nachlässig und haben den Gegner zurück ins Spiel geholt.“ So kam Obereichstätt kurz vor der Pause wieder auf 3:2 heran.

Nach dem Wechsel versuchten es beide Teams mit schnellen Angriffen. Dießen hatte die erste Großchance, vergab aber. Stattdessen erzielte Obereichstätt nach 60 Minuten den Ausgleich. Jetzt wurde es ein offener Schlagabtausch, beide Mannschaften wollten die Entscheidung herbeiführen. In der hektischen Schlussphase hatten beide Teams Chancen auf das Siegtor.

Nach tollem Zuspiel von Jacky Behr umkurvte Andrea Bichler die Torhüterin, die ihr den Ball gerade noch vom Fuß schnappte. Maria Breitenberger verpasste das goldene Tor ebenfalls knapp nach einem Eckball von Zoé Klein. In den Schlussminuten nochmals die Riesenchance für den FV Obereichstätt, aber Dießens Torhüterin Larissa Müske blieb Siegerin im Eins-gegen-Eins-Duell und hielt einen verdienten Punkt fest.

„Klar, wenn man 3:1 führt, will man auch den Dreier. Aber in der Schlussphase können wir die Partie auch noch verlieren, ich denke, das 3:3 war okay“, so das Fazit von Nico Weis. Am nächsten Wochenende geht’s zum TSV Gilching. (lt)