Gelingt der Schritt aus dem Tabellenkeller?

Für Marco Keß (vorne) und die Red Hocks Kaufering steht ein Doppelspieltag am Wochenende an.

Die Red Hocks Kaufering haben zwei wichtige Spiele vor sich. Am Samstag treten sie zu Hause an

Am Wochenende bestreiten die Red Hocks Kaufering ihren ersten Doppelspieltag der Saison. Während die „Rote Macht vom Lech“ am Samstag, um 18 Uhr, die Floor Fighters Chemnitz im Sportzentrum empfängt, reist man am Sonntag nach Schriesheim.

Es wird ein richtungsweisendes Wochenende für die Mannen um Kapitän Marco Tobisch, denn nach zwei Spieltagen befinden sich noch keine Punkte auf dem Konto der Red Hocks. Nach der Auftaktniederlage gegen den amtierenden deutschen Meister aus Leipzig folgte eine knappe und bittere Auswärtspleite bei den Berlin Rockets. „Trotz der zwei Niederlagen zu Saisonbeginn ist die Mannschaft in Takt. Neues Trainergespann, neues System und viele neue junge motivierte Spieler mit kaum Bundesligaerfahrung, das braucht Zeit und da müssen wir Geduld haben“, fasst Spieler Marco Keß das bisherige Saisongeschehen zusammen. „Aus beiden Partien werden wir die positiven Dinge mitnehmen und an den negativen Sachen arbeiten.“

Nun sind am Samstag ausgerechnet die Chemnitzer zu Gast, die mit zwei Siegen zum Auftakt aufhorchen ließen. Nach dem überraschenden 10:5-Erfolg in Wernigerode folgte ein 9:6-Heimsieg gegen Bonn. Überragend war dabei der Neuzugang aus Finnland, Juhu Kivinen, der bereits neun Tore auf seinem Konto hat. Aber auch die deutschen Leistungsträger Gabriel Bonifacio und Hannes Langenstraß trugen mit sechs beziehungsweise fünf Scorerpunkten zum erfolgreichen Saisonstart bei. „Wir müssen den torhungrigen Floor Fighters mit unserem Defensivsystem den Wind aus den Segeln nehmen und vorne unsere Torchancen effektiv nutzen, dann werden wir die ersten Punkte der Saison einfahren“, gibt Keß die Marschroute vor.

Einen Tag später wartet mit dem TV Schriesheim der zweite Bundesligavertreter aus dem Süden und Aufsteiger auf die Red Hocks. Das Team aus Baden Württemberg musste am ersten Spieltag eine deutliche 3:9-Niederlage beim Rekordmeister Weißenfels hinnehmen, konnte beim ersten Heimspiel dann aber die strauchelnden Devils aus Wernigerode mit 4:3 niederringen.

Vor allem die erste Reihe der Schwaben mit den Burmeister-Brüdern und Felix Künnecke hat eine enorme Offensivpower. Doch Kapitän und Topscorer Alexander Burmeister verletzte sich im ersten Saisonspiel und wird dem TVS somit länger nicht zur Verfügung stehen.

„Wir dürfen uns gegen die konterstarken Schriesheimer auf keinen offenen Schlagabtausch einlassen und müssen diszipliniert verteidigen, um als Sieger das Feld zu verlassen“, mahnt Ersatzkapitän Marco Keß. Am Wochenende wird sich zeigen, ob Kaufering in Richtung Mittelfeld der Tabelle klettert oder im Tabellenkeller bleibt. (lt)

