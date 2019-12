vor 44 Min.

Gelingt der erste Sieg?

Red Hocks empfangen Hamburg

Die Kauferinger Floorballer warten in der Bundesliga immer noch auf ihren ersten Saisonsieg. Einen Punkt hat die Mannschaft bislang lediglich auf dem Konto. Der Erfolg soll im letzten Spiel der Hinrunde gegen Hamburg am Sonntag gelingen.

Im heimischen Sportzentrum treffen die Red Hocks auf eine Mannschaft, die in der Defensive sehr kompakt steht und auf Konter lauert. Das erfolgreiche Ausspielen des Gegenstoßes gehört zu den Stärken der Elbstädter. Kaufering muss es diesmal besser machen als am vergangenen Spieltag in Bonn. Da schaffte es das Team wiederholt nicht, Konter zu unterbinden. Ein weiterer wichtiger Punkt dürfte das Körperspiel in den Zweikämpfen werden. „Hamburg geht optimistisch in die Zweikämpfe, und hat dabei eine geschickte Raumaufteilung. Ihre Spieler werden immer wieder für ihren Mut belohnt und gewinnen viele Bälle indem sie die Räume für den Gegner geschickt schließen“ sagt Kauferings Trainer Markus Heinzelmann.

Rund läuft es bei den Gästen aus Hamburg derzeit aber auch nicht, was dem Tabellenletzten Kaufering Hoffnung geben könnte. Einem starken Saisonstart mit Heimsiegen gegen die Spitzenteams aus Holzbüttgen und Leipzig folgten zuletzt drei Niederlagen am Stück. Speziell in der Ferne fehlte den Piranhas zuletzt der nötige Biss. Dies hängt wohl auch mit dem verletzungsbedingten Ausfall von Topscorer Fleming Kühl zusammen, welcher 16 Scorerpunkte in fünf Spielen zu Saisonbeginn sammelte.

Das Trainergespann der Red Hocks – Markus Heinzelmann und Christoph Huber – kann bei der Partie personell aus dem Vollen schöpfen. Es wird spannend, auf welche Strategie sie dabei zurückgreifen. „Leider zieht sich die hohe Fehlerquote fast durch die komplette Mannschaft, sodass wir auch mit zahlreichen Umstellungen in der Vergangenheit keine Wende in den Spielen herbeiführen konnten“, so Heinzelmann.

Der Fokus im Kauferinger Lager müsse deswegen auf einer konzentrierten Leistung, gepaart mit einer gewissen Portion Mut im Angriff, liegen, fügt er an. (lt)

Themen folgen