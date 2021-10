Handball

20.10.2021

Die Handballer des TSV Landsberg sorgen für eine Überraschung

Plus Im zweiten Saisonspiel in der Bezirksoberliga tritt der TSV Landsberg beim Aufstiegsaspiranten HSG Isar-Loisach an. Der Gastgeber trifft auf unerwartet harte Gegenwehr.

Für eine Überraschung sorgten die Handballer des TSV Landsberg schon in ihrem zweiten Saisonspiel. Dank einer starken Leistung setzten sie sich beim Aufstiegsaspiranten HSG Isar-Loisach mit 33:31 durch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen