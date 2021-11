Luftgewehr: Der FSG Dießen fehlt das nötige Glück

Plus In der 1. Bundesliga geht die Luftgewehr-Mannschaft der FSG Dießen erneut zwei Mal leer aus. Wieder enden die Duelle denkbar knapp.

Nur nicht aufgeben, muss es bei den Luftgewehrschützen der FSG Dießen heißen. Die Mannschaft gab auch beim dritten Wettkampftag der 1. Bundesliga Süd ihr Bestes, und doch musste man bei wiederum fehlendem Wettkampfglück nach einem 0:5 gegen Brigachtal und einem 1:4 gegen Kronau ohne Punktgewinn die Heimreise aus Coburg antreten.