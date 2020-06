vor 17 Min.

Reisch steigt in die Bezirksklasse auf

Die Pistolenmannschaft muss lange auf die Entscheidung warten. Nach der Pause wegen der Corona-Pandemie läuft der Betrieb im Gau Landsberg langsam wieder an

Nach wochenlangem Stillstand durch die Corona-Pandemie kehrt nun auch bei den Schützen wieder etwas Leben ein. Im Gau Landsberg hat Gauschützenmeister Peter Brich alle Vereine über die gefassten Beschlüsse und Auswirkungen der Krise informiert. So hat der Bezirk Oberbayern verfügt, dass alle Rundenwettkämpfe für beendet anzusehen sind und auch nicht mehr komplett abgeschlossen werden. Aufstieg und Abstieg werden nach dem verbliebenen Zwischenstand entschieden.

Der Gau Landsberg hatte die Wettkämpfe für Pistole, Nachwuchs und Auflage Senioren noch vor Ausbruch der Krise durchgezogen. Nur mit dem Luftgewehr konnte die Saison nicht mehr komplett zu Ende geführt werden. Wie es insgesamt für die Saison 2020/21 auf allen Ebenen weiterlaufen soll, dazu ist noch eine eigene Info durch Rundenwettkampfleiter Anton Echter zu erwarten. Für den Aufstieg in den Bezirk steht aber bereits fest, dass die Reischer Pistoleros als Gausieger den Sprung in die Bezirksliga geschafft haben, das Stoffener Luftgewehrteam dagegen erneut ganz knapp passen muss.

Die ausgefallene Frühjahrstagung mit Neuwahlen ist für Mitte bis Ende Oktober vorgesehen. Sie soll wegen des geforderten Mindestabstands möglichst in einer Mehrzweckhalle mit jeweils nur einem Vertreter pro Verein stattfinden. Eine eigene Herbsttagung gibt es dafür nicht.

Nicht unterkriegen lassen sich die Emmenhausener Schützen, die in diesem Jahr in großem Rahmen mit dem Gauschießen ihr Vereinsjubiläum feiern wollten. Jetzt hofft der Verein, das 2022 nachholen zu können. Durch den Ausfall des Gauschießens wird der Gau seine Könige 2020 damit wieder gesondert ermitteln müssen. Durchgeführt werden soll das frühestens im Oktober.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es in diesem Jahr keinen Gauball geben, bei dem traditionell die neuen Gaukönige in ihr Amt eingeführt werden. Das Training in Raumschießanlagen ist seit 8. Juni durch den BSSB wieder erlaubt. Allerdings nur unter Einhaltung sehr detaillierter Schutzmaßnahmen wie Mindestabstand von 1,5 Metern und einer Gruppe von maximal 20 Personen. Die Schützenstüberl dürfen bis auf Weiteres nicht genutzt werden, Ausnahmen gelten für Speisegaststätten. (fü)

