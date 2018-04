Und die nächste bayerische Meisterschaft

vor 34 Min.

Die Red Hocks Kaufering kommen aus dem Feiern gar nicht mehr. Die U15 der Floorballer ist die vierte Mannschaft, die den bayerischen Titel gewinnt.

Der nächste Meistertitel für die Floorballer der Red Hocks Kaufering: Nach der U11, U13 und U17 hat sich mit der U15 die mittlerweile vierte Kauferinger Mannschaft den bayerischen Titel gesichert. Am Ende einer souveränen Saison blies den Nachwuchs-Floorballern aber noch mal der Wind ins Gesicht: Verfolger Stern München verlangte dem Favoriten vom Lech alles ab und formulierte damit gleich eine Kampfansage für die noch ausstehenden Saison-Highlights.

Der Titel stand bereits vorzeitig fest

Rechnerisch waren schon vor dem Gipfeltreffen alle Bedenken beiseite gewischt: Durch den 13:2-Sieg gegen den Tabellendritten Haunwöhr hatten sich die Red Hocks vorzeitig die Meisterschaft geholt. Defensiv ließen die Kauferinger kaum etwas zu, offensiv ergaben sich in schöner Regelmäßigkeit Torchancen, die auch genutzt wurden.

Die Lech-Floorballer hatten bis dahin eine Sahnesaison gespielt, in Haupt- und Meisterrunde alle 15 Spiele gewonnen und mannschaftlich den einen oder anderen Schritt nach vorne gemeistert. „Auch der Trainingseinsatz stimmt, das ist schon eine gute Truppe“, lobt Trainer Bernd Schwarz. Alles bestens also vor dem Duell mit dem FC Stern München, der sich als unmittelbarer Verfolger ebenfalls vorzeitig für die süddeutsche Meisterschaft qualifiziert hatte.

Bald stehen die überregionalen Endrunden an

Doch die Münchner, in den Punktspielen zuvor noch mit 13:5 und 14:4 zurechtgestutzt, boten zum Abschluss Paroli. Bis weit in die zweite Hälfte hinein gelang es den Kauferingern nicht, sich abzusetzen – erst spät war der Sieg mit 9:6 in trockenen Tüchern. „Unter dem Strich können wir froh sein, rechtzeitig vor der heißen Saisonphase noch mal eine solche Standortbestimmung verpasst bekommen zu haben“, sagt Trainer Rasso Schorer.

Am 12. Mai steht im Kauferinger Sportzentrum die süddeutsche, am 23. und 24. Juni die deutsche Meisterschaft an. (lt)

