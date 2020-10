vor 21 Min.

Wanderung im Fichtelgebirge

Eine Gruppe des TSV Prittriching macht Station in Zell. Ein Höhepunkt ist die Gondelfahrt auf den Ochsenkopf

Zu einem Wanderausflug ins Fichtelgebirge machte sich vor Kurzem eine Gruppe des TV Prittriching auf. 15 Personen, verteilt auf fünf Pkw starteten um 8 Uhr von Prittriching nach Zell im Fichtelgebirge in den Gasthof Rotes Ross.

Nach zweieinhalb Stunden Fahrzeit traf sich die Gruppe in Lauf/Pegnitz zu einer gemeinsamen Brotzeit. Aber es war auch noch genug Zeit für einen kleinen Stadtrundgang durch Lauf, dort wurden der schöne Marktplatz und die alten Fachwerkhäuser ebenso besichtigt, wie eine Burg.

Mittags kam die Prittrichinger Gruppe dann am Hotel Rotes Ross in Zell an und machte sich gleich auf zur ersten Wanderung. Diese führte über eine leichte, aber lange Steigung zum großen Wallstein, zum Teufelstisch, Bärenfang und weiter zur Saalequelle.

Eigentlich war diese Wanderung für zwei Tage vorgesehen, aber das herrliche Wetter und die schöne Landschaft machten es möglich, dass die Gruppe die zwölf Kilometer problemlos zurücklegte. Zurück im Hotel stärkte man sich mit einem Abendessen – wobei es auch einen Likör gab. Der Abend verging in fröhlicher Runde sehr schnell. Ein Mitglied hatte die Gitarre dabei, doch wegen Corona war es leider nicht erlaubt zu singen.

Der zweite Tag begann bei strahlendem Sonnenschein mit einer Wanderung nach Weißenstadt, wo der Weißensee liegt. Der Weißensee ist die aufgestaute Saale, also kein natürlicher See. Die Umrundung beträgt genau vier Kilometer und birgt einige Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel den Kurpark mit Kunstwerken aus fränkischem Granit.

Zurück ging es über Ruppertsgrün mit Einkehr in einem netten Café, wo sich die Gruppe mit leckerem Kuchen stärkte. Dann aber doch ziemlich geschafft erreichte man nach 24 Kilometern Wanderung wieder das Hotel. Der Abend klang bei gutem Essen und leckerem fränkischen „Zoigl“ (unfiltriertes Kellerbier) aus.

Auf die für den Sonntag vorgesehene Wanderung wurde verzichtet zugunsten einer Gondelfahrt auf den 1023 Meter hohen Ochsenkopf. Die Prittrichinger Wanderer waren fast die ersten am Lift und somit auch auf dem Berg. Es war noch etwas frisch und windig, aber dafür durfte die Gruppe einen wunderbaren Ausblick über das fränkische Land genießen.

Nachdem man das Plateau erkundet hatte, ging es mit der Gondel wieder runter zum Parkplatz. Zwei Paare hatten sich in Zell bereits verabschiedet und waren weiter nach Norden gefahren. Somit machten sich nur mehr elf Personen auf den Heimweg. Und ehe man die Reise in Burching beendete, war man noch ins „Schloss Scherneck“ bei Rehling eingekehrt. Dort wurde nicht nur gegessen, sondern auch ein kleiner Spaziergang gemacht. So ging das schöne Wanderwochenende zu Ende. (lt)

