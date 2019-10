00:05 Uhr

Weltcup gewonnen

Sabine Oswald feiert eine Premiere

Beim ersten Weltcup der Blasrohrschützen in München-Hochbrück gab es einen Landsberger Erfolg: Sabine Oswald von der FT Jahn holte sich bei den Damen Platz eins. Ihr Mann Lothar belegte einen guten 24. Platz.

Rund 260 Teilnehmer aus Europa, aber auch den USA oder Südkorea machten diese Veranstaltung zu einem der größten Events bislang in Europa. Geschossen wurden je zehn Runden à sechs Pfeilen. Die Schützen im Alter von 6 bis 83 Jahren konnten in den Klassen Schüler A/B, Jugend, Damen, Herren, Masters und Handicap maximal 1200 Ringe erreichen. Nach dem ersten Turniertag belegte Sabine Oswald den zweiten Platz unter 40 Schützinnen. Am zweiten Wettkampftag lag sie zur Halbzeit noch auf Platz zwei, schob sich aber dann mit drei 60er-Passen und insgesamt 1163 Ringen auf Platz eins. Lothar Oswald belegte bei 70 Teilnehmern mit 1062 Ringen den 24. Rang. (lt)

Foto: Oswald

