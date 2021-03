vor 51 Min.

Weltumsegler aus Schondorf schafft die erste große Etappe

Der Schondorfer Weltumsegler Paul Piendl erreicht nach mehr als 18 Tagen wieder Land. Wie es nun weitergeht.

Von Thomas Ernstberger

Die erste große Etappe ist geschafft. „Land in Sicht - nach über 18 Tagen“, schrieb der Schondorfer Paul Piendl dem Landsberger Tagblatt und schickte gleich ein Foto von sich und seinen beiden Mitseglern Leon Heinrich und Moritz Nick von der Küste von Framzösisch-Guayana mit. Braungebrannt und „mit einem Dauergrinsen im Gesicht“, wie es Pauls Vater Markus Piendl ausdrückt.

Kein Wunder: Immerhin haben die Jungs die erste große Strecke der Weltumsegelung, die Überquerung des Atlantiks, ohne große Probleme gemeistert. Nur das große Segel ärgerte das Trio vom Ammersee ein bisschen: Es musste zweimal genäht werden. „Es hat halt leider seine besten Tage hinter sich“, erklärt Paul, der 22-jährige gelernte Bootsbauer.

Mit einem vierten Passagier, einem Raben, an Bord legte die „Wasa“ in Französisch-Guayana an, ankert jetzt für die nächsten Tage im Mahoury River. Das ist gar nicht so weit vom Weltraumbahnhof Kourou entfernt. „Wir haben die 2526 Seemeilen, das sind 4678 Kilometer, von El Hierro auf den Kanaren bis hierher in genau 19 Tagen und zwei Stunden zurückgelegt. Unsere Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 5,82 Knoten“, berichtet Piendl. Und er verrät auch noch: „Die ersten Nächte an Bord waren richtig kalt.“

Die künftige Besatzung des Bootes steht noch nicht fest

Nach 19 Tagen auf dem Wasser wollen die Freunde erst mal das Leben an Land genießen, die Gegend erkunden und sich in der Lodge in der Nähe des Ankerplatzes ein frisches Bier gönnen. Wann und wie es weitergeht, ist noch nicht klar. Fix ist, dass die Wasa nicht direkt in die Karibik segeln wird. Auch die künftige Besatzung der Wasa steht noch nicht fest: „Leon Heinrich will in Südamerika bleiben, Moritz Nicks Ziel heißt Kuba“, erzählt Markus Piendl, der nach der Ankunft eine Stunde mit dem Filius telefoniert hat. Paul, der jetzt seinen großen Traum von der Weltumsegelung lebt, muss sich also irgendwann eine neue Crew suchen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen