Bayernliga: Basketballer von HSB Landsberg treten erneut zu Hause an

Plus Nach der Auftaktniederlage wollen die Landsberger Basketballer den kompletten Fehlstart in die Bayernliga verhindern. Zu Gast ist ein bekanntes Team.

Ein Viertel hat den Landsberger Basketballern einen durchaus erfolgreichen Start in die Bayernliga vermasselt. Schon am Samstag, ab 19.30 Uhr, hat man die Chance, dies wieder auszubügeln. Erneut zu Hause spielen die Landsberger gegen das Team von Jahn Freising.