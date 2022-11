Basketball

13:14 Uhr

Der Druck wächst: HSB Landsberg verliert erneut

Plus Der HSB Landsberg verliert in der Basketball-Bayernliga auch sein sechstes Spiel.Trainer „Miga“ Migalla sieht dennoch eine Entwicklung seiner jungen Mannschaft.

Von Oliver Wolff

Es sollte wieder nicht sein. Noch immer warten die Landsberger Basketballer in der Bayernliga auf Punkte. Am Sonntag verlor das Team von Trainer „Miga“ Migalla auch sein sechstes Spiel. Auswärts kam man am Staffelsee nicht über ein 71:107 hinaus. Das Ergebnis fällt auf dem Papier deutlich aus, doch für Migalla war nicht alles schlecht.

