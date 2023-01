Die Hoffnung lebt bei den Landsberger Basketballern

Plus Die Basketballer der DJK Landsberg kämpfen in der Bayernliga bislang auf verlorenem Posten. Doch das Team geht optimistisch ins neue Jahr.

Eigentlich sieht es für die Bayernliga-Basketballer der DJK Landsberg zappenduster aus: Mit null Punkten liegt das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg auf dem letzten Platz der Gruppe Südwest. Horst Geiger, zweiter Vorsitzender der DJK, ist dennoch zuversichtlich.