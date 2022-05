Saison der Landsberger Basketballer endet enttäuschend

Plus Das letzte Saisonspiel der Landsberger Basketballer ist ein Spiegelbild der verkorksten Saison in der Bayernliga.

Das letzte Spiel in der Basketball-Bayernliga spiegelte irgendwie die verkorkste Saison wider: Einer ersatzgeschwächten vierten Mannschaft des FC Bayern München unterlagen die Gastgeber knapp mit 76:78. Und Trainer Mathias Braun fällt ein hartes Urteil.