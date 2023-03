Hohe Auszeichnung für BLSV-Mitglieder im Kreis Landsberg

Für herausragendes Engagement werden im BLSV-Kreis Landsberg einige Gründungsmitglieder geehrt. Für sie gibt es die höchste Auszeichnung des Sportverbands.

Im Rahmen des Jahresabschlusses des Landsberger Sportkreises des bayerischen Landes-Sportverbandes wurden Rainer Waschke, Alfred Doll und Udo Bauer vom Präsidenten Jörg Ammon und dem Kreisvorsitzenden Michael Kießling für herausragendes ehrenamtliches Engagement geehrt.

Über Jahrzehnte hinweg im Kreisvorstand engagiert, haben sie den Sport im Landkreis mit großartigem Einsatz geprägt und vorangetrieben. So haben die Gründungsmitglieder Alfred Doll, 50 Jahre tätig als Kreisschatzmeister, und Udo Bauer, 50 Jahre tätig als Sportabzeichenreferent und Pressereferent, den BLSV-Kreis Landsberg seit Beginn in verantwortlicher Position aufgebaut und mitgetragen. Dafür erhielten beide nun die höchste Auszeichnung des BLSV, die Ehrennadel in Platin.

Rainer Waschke ist jetzt Ehrenvorsitzender

Rainer Waschke hat den BLSV-Kreis Landsberg über 20 Jahre lang als Vorsitzender entscheidend geprägt, dafür wurde ihm der verdiente Ehrenvorsitz verliehen. Mit seiner Erfahrung wird Waschke auch weiterhin dem Landsberger Sportkreis mit Rat und Tat zur Seite stehen und die Sportstättenförderung betreuen. (AZ)