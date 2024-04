Bayernliga: "Rookie des Jahres" bleibt beim HC Landsberg

Beim HC Landsberg gehen die Planungen für die nächste Saison in der Eishockey-Bayernliga weiter. Ein junger Spieler bleibt den Riverkings erhalten.

Während sich Mannschaft und Fans des HC Landsberg in der Sommerpause befinden, wird hinter den Kulissen fleißig am Kader der Riverkings für die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga gearbeitet. Mit einem Leistungsträger der vergangenen Saison konnte jetzt der Vertrag verlängert werden. Lukas Heß, ein junger und talentierter Stürmer, bleibt am Lech und wird auch in der kommenden Saison für den HC Landsberg seine Schlittschuhe schnüren. Dies gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt.

Lukas Heß erzielte in der vergangenen Saison 37 Punkte und war damit viertbester Scorer der Riverkings. Von den Trainern der Bayernliga wurde er außerdem für die Fachzeitschrift Eishockeynews zum Rookie des Jahres in der Bayernliga gekürt. HCL-Vizepräsident Michael Grundei zur Vertragsverlängerung: “Lukas hat sich in seiner ersten Saison im Seniorenbereich konstant weiterentwickelt und ist sicher eine der großen Überraschungen der vergangenen Spielzeit. Der Übergang in den Seniorenbereich ist für viele Spieler nicht ganz einfach, er hat ihn aber super hinbekommen."

Lukas Heß weist große Spielintelligenz auf

Lukas Heß sei ein schneller Schlittschuhläufer mit gutem Zug zum Tor und viel Spielintelligenz. "Dass er jetzt zum Rookie des Jahres gewählt wurde, ist das verdiente Ergebnis seiner Leistung während der gesamten Saison. Wir freuen uns, dass er auch im nächsten Jahr bei uns bleibt. Wir werden sicher große Freude an ihm haben.”

Lukas Heß erklärte, dass nach der "ersten tollen Saison in Landsberg" für ihn feststand, dass er ein Riverking bleiben wolle. "Ich will auch die nächsten Schritte im Seniorenbereich bei den Riverkings gehen. Ich freue mich auf die kommende Spielzeit, unser Team und auf die großartigen Landsberger Fans. Ich will mich persönlich weiter verbessern und natürlich alles dafür tun, mit der Mannschaft erneut die Play-offs zu erreichen.” (AZ)

