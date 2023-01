Eishockey

vor 34 Min.

HC Landsberg: Ein neuer Mann steht mit an der Bande

Für HCL-Coach Sven Curmann und sein Team stehen drei schwere Spiele an. Am Mittwochabend in Bad Tölz steht erstmals ein neuer Mann mit ihm an der Bande.

Plus In der Eishockey-Oberliga erhält HCL-Trainer Sven Curmann in Bad Tölz ungewohnte Unterstützung. Gute Nachrichten von Neal und Stadel.

Von Margit Messelhäuser

Für den HC Landsberg hat sich nichts geändert: Der Eishockey-Oberligist hatte am 2. Januar zwar spielfrei, während alle anderen Teams im Einsatz waren, doch die direkten Konkurrenten im Kampf um einen Play-off-Platz konnten nicht punkten. Um aber weiter im Rennen zu bleiben, brauchen die Riverkings auch mal einen Sieg gegen eines der Topteams – drei solche Spiele stehen nun an. Und es gibt gute Nachrichten.

