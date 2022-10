Eishockey

15:07 Uhr

HCL-Coach Curmann: „Müssen unsere Identität finden“

Riverkings-Trainer Sven Curmann muss auch an diesem Wochenende auf mehrere verletzte Spieler verzichten. Deshalb beschäftigt er sich weniger mit den Gegnern als vielmehr mit seinem Team: „Wir müssen unsere Identität finden“, fordert er.

Plus In der Eishockey-Oberliga muss der HC Landsberg stark ersatzgeschwächt antreten. Die Suche nach einem dritten Ausländer gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Es wäre an der Zeit, dass der HC Landsberg in der Eishockey-Oberliga wieder punktet: Nach vier Niederlagen in Folge liegen die Riverkings auf Platz 11. Doch auch diesmal muss Trainer Sven Curmann auf mehrere Stammspieler verzichten. Hinzukommt, dass man bei der Verpflichtung eines dritten Kontingentspielers eine bittere Abfuhr erhalten hat.

