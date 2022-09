Eishockey

vor 22 Min.

HCL: Fast perfekte Aufholjagd im letzten Testspiel

Plus Im letzten Test muss sich der HCL gegen Oberliga-Konkurrent Riessersee geschlagen geben. Woran Trainer Sven Curmann bis zum Saisonauftakt noch arbeiten will.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

In der Generalprobe vor dem Oberliga-Auftakt mussten die Riverkings aus Landsberg am Freitagabend im Heimspiel gegen den SC Riessersee einen Rückschlag einstecken. Dennoch blickt Coach Sven Curmann optimistisch auf das erste Punktspiel gegen den EV aus Füssen am kommenden Freitag.

