Eishockey

12:38 Uhr

Oberliga: HC Landsberg gelingt die Revanche in Bad Tölz

Der HC Landsberg feiert in Bad Tölz einen wichtigen Sieg.

Plus Der HC Landsberg feiert in der Eishockey-Oberliga einen wichtigen Sieg. In Bad Tölz feiert damit auch der neue Mentaltrainer eine gelungene Premiere.

Von Margit Messelhäuser

Eine eindrucksvolle Revanche ist dem HC Landsberg in Bad Tölz gelungen. Nach den beiden bitteren Niederlagen (4:12/3:9) gab es für den Eishockey-Oberligisten nun einen hochverdienten 5:3-Auswärtssieg. „Das ist gut für Kopf und Geist“, lautete der Kommentar des sichtlich erleichterten HCL-Trainer Sven Curmann.

