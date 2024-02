Luftgewehr: Maximilian Ulbrich wird im Mixed Europameister

Plus Bei der Europameisterschaft der Schützen in Ungarn gibt es für die FSG Dießen die erste Medaille. Maximilian Ulbrich gewinnt mit Anna Janssen den Mixed-Wettbewerb.

Einen besseren Start in die Europameisterschaft hätte Maximilian Ulbrich nicht feiern können. Der Schütze der FSG Dießen gewann zusammen mit Anna Janssen gleich den ersten Wettkampf. Im Mixed legten die beiden einen Start-Ziel-Sieg hin.

Im ungarischen Györ laufen seit Anfang der Woche die Europameisterschaften für die Luftdruck-Schützen. Als Titelverteidiger im Einzel war Maximilian Ulbrich angetreten, gleich im ersten Wettkampf sicherte er sich jedoch einen neuen Titel. Dabei ließ er zusammen mit seiner Partnerin Anna Janssen der Konkurrenz keine Chancen.