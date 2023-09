Die Red Hocks Kaufering II sind im Floorball-Pokal eine Runde weiter

Für die zweite Mannschaft der Red Hocks Kaufering läuft es besser, als für das Bundesliga-Team. Im Pokal setzen sich die Floorballer am Ende klar durch.

Für die Reserve der Red Hocks Kaufering lief es zum Saisonstart besser, als für die Bundesliga-Mannschaft: Sie hat die erste Runde des Floorball-Pokals gemeistert. Während sich das Bundesliga-Team wie berichtet in Berlin geschlagen geben muste, gewann der Regionalligist zu Hause gegen Zweitliga-Aufsteiger Mainz mit 6:1.

Im Anschluss an eine hektische eigene Unterzahl und ein bis dahin sehr ausgeglichenes Match zogen die Red Hocks das Spiel auf ihre Seite. Mit Müh’ und Not hatte das 1:0, das Lukas Wexenberger im Powerplay herausgeschossen hatte (26.), auch bei eigener numerischer Unterlegenheit Bestand, dann legten die Kauferinger binnen eineinhalb Minuten dreimal nach: Stefan Bergmair (37.) aus der Distanz, Justus Wende (38.) nach einem Freischlag und Daniel Szirbeck am Ende einer schönen Kombination (39.) – damit stand es 4:0.

Das Kauferinger Talent bereitet vor und der Routinier schließt ab

Vor allem das letzte Tor vor 107 Zuschauern im Sportzentrum, mehr waren es nirgendwo in dieser ersten Pokalrunde, fasste die Kauferinger Leistung gut zusammen: Das 16-jährige Talent Ferdinand Reichenberger legte vor, der Bundesliga-Routinier vollendete. „Unsere bunte Truppe, darunter mehrere Debütanten, hat individuelle Fehler vermieden, ist als Team und taktisch diszipliniert aufgetreten“, freut sich Ferdinand Reichenberger. „Und im Gegensatz zu Mainz haben wir dann zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, das hat uns weiteren Rückenwind gegeben.“

Eine „erwachsene Leistung“ sah Kauferings Kapitän Marco Tobisch – mit mehr als 170 Bundesligaspielen ein Vertreter der erfahrenen Fraktion, der künftig die zweite Mannschaft verstärken wird. Er selbst (42.) und Reichenberger (53.) legten im Schlussdrittel nochmals nach, ehe Mainz den Ehrentreffer erzielte. Es sollte das einzige Mal bleiben, dass sich Kauferings starker Torhüter Moritz Ballweg, im Ligaspielbetrieb Goalie der ersten Mannschaft, überwinden ließ. (AZ)