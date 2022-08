Kaufering verstärkt sich mit drei Floorballern aus Lettland

Die Floorballer der Red Hocks Kaufering verpflichten drei Spieler aus Lettland. Der Teammanager äußert sich zu den Stärken der Neuzugänge.

An eine neue Trikotfarbe müssen sich die drei Neuzugänge der Red Hocks Kaufering, die in der 1. Bundesliga Süd spielen, nicht gewöhnen: Aus der lettischen Elite League wechseln Arturs Bracka, Kriss Luzinskis und Lauris Stiprais vom ebenfalls in Rot spielenden FBK Valmiera an den Lech.

Seit März wurde seitens der Kauferinger der Kontakt zum lettischen Erstligisten intensiviert. Vor allem Lauris Stiprais und Arturs Bracka hatten die Aufmerksamkeit der Kauferinger Verantwortlichen beim Scouting erregt. Im Frühjahr waren die beiden zu einem einwöchigen Tryout in Kaufering. Headcoach Heinzelmann berichtet: "Lauris bringt sehr viel Qualität mit und weiß einfach, wo das Tor steht. Gleichzeitig kann er sehr gut mit anderen zusammenspielen und vergisst auch die Arbeit gegen den Ball nicht. Arturs ist ein wuchtiger Verteidiger, der die körperliche Präsenz vor unserem eigenen Kasten erhöhen kann."

Arturs Bracka (blaues Trikot) wechselt aus Lettland an den Lech zu den Red Hocks Kaufering, Foto: Fbk Valmiera

In den Folgemonaten wurden Arbeitsstellen und eine Wohnung für die Verstärkungsspieler gesucht. Dank der Unterstützung der Firma Wasserle Gebäudereinigung aus Kaufering konnte beides realisiert werden, informiert der Verein. Kurzfristig hat sich im Sommer dann noch die Möglichkeit eröffnet, Kriss Luzinskis zu transferieren. "Kriss hat sich in der U19-Nationalmannschaft Lettlands bereits einen Namen gemacht und ist ein motivierter, vielversprechender Spieler. Wir sind sehr froh, dass er unsere Verteidigung verstärken wird. Wir erhoffen uns von ihm viel und denken, dass er sehr gut ins Team passen wird", sagt Teammanager Tobias Dahme.

Letten stoßen am 1. September zum Kauferinger Team

Sobald die Formalitäten für den Transfer erledigt sind, stehen die drei Letten für Kaufering auf dem Parkett. Die Vorbereitung werden alle drei ab 1. September aufnehmen, da sie dann berufsbedingt nach Deutschland wechseln können. Zum Saisonauftakt am 11. September gegen Leipzig kann sich das Kauferinger Publikum dann das erste Mal einen Eindruck von den Spielern verschaffen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch