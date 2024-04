Nachwuchs der Red Hocks Kaufering fährt zur deutschen Meisterschaft

Der Floorball-Nachwuchs der Red Hocks Kaufering ist in der Spur: Die U13 qualifiziert sich für die deutsche Meisterschaft, die U17 ist Regionalliga-Meister.

Über zwei schöne Erfolge kann sich die Nachwuchs-Abteilung der Red Hocks Kaufering freuen. Sowohl die U13-Floorballer als auch die U17 können sich über Titel freuen.

Die U13-Floorballer der Red Hocks Kaufering fahren zur deutschen Floorball-Meisterschaft nach Hamburg. Bei der süddeutschen Meisterschaft in der Isidor-Hipper-Halle in Landsberg stand die Qualifikation nach Siegen gegen die baden-württembergischen Vertreter Sportvg Feuerbach (17:5) und TV Schriesheim (16:5) schnell fest. Weil der FBC München in seinen Spielen noch höher gewonnen und damit die bessere Tordifferenz auf seiner Seite hatte, brauchten die Red Hocks im abschließenden direkten Duell einen Sieg für den Titelgewinn. Mit einem 4:5 vor 110 Zuschauern misslang dieses Unterfangen zwar, doch die Kauferinger treten als süddeutscher Vizemeister im Juni in der Hansestadt bei der deutschen Meisterschaft an.

Die U17-Mannschaft der Red Hocks Kaufering ist Meister in der Floorball-Regionalliga Süd. Foto: Schorer

Mit einem 3:1 gegen den zweitplatzierten FBC München hat die U17 der Red Hocks die Meisterschaft in der Floorball-Regionalliga Süd vorzeitig eingetütet. Mit dem 11:1 gegen die SG Nordheim/Rohrdorf nahmen die Kauferinger dann bereits Anlauf für die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Am 25. und 26. Mai machen dabei die sechs besten süd- und ostdeutschen Teams im brandenburgischen Rangsdorf die Vergabe der noch zwei offenen Tickets untereinander aus. München, das am 29./30. Juni Gastgeber der nationalen Endrunde ist, ist dafür als Ausrichter bereits gesetzt. (AZ)

